Les autorités rwandaises font actuellement face à de plusieurs accusations de la part du consortium des journalistes de l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). En effet, en se servant d’un rapport du FBI, le consortium remet sur le tapis des accusations dans lesquelles sont cités des dirigeants du Rwanda depuis 2015. Ils leur sont reprochés d’avoir brouillé les pistes et d’avoir fourni de fausses informations sur les dissidents politiques à Interpol et aux Etats-Unis.

Selon la presse internationale, le contenu du rapport en question revient sur les affirmations des dissidents rwandais qui accusent leur président d’avoir manigancé de faux complots qui n’ont pas favorisé les exilés. Il aurait selon leur dire, abusé de son pouvoir et d’un système de mandat d’arrêt avec ses collaborateurs pour mettre la vie des dissidents en danger. En se basant sur les informations recueillis dans le rapport établi par le FBI, l’organisation des journalistes luttant contre le crime et la corruption n’a pas manqué d’attirer l’attention des responsables de la diplomatie américaine sur les stratégies qui seraient utilisées par les services de renseignements à l’encontre de ceux qui sont contre le régime ou qui veulent quitter le pays.

De fausses accusations ?

Il faut dire que selon le rapport du FBI, certaines autorités rwandaises tentent sans cesse des actions de terrorisme, de harcèlement, d’assassinat ou encore de campagnes de diffamation contre les dissidents politiques. Le complot d’enlèvement mis sur pied contre Rusesabagina, un résident permanent américain est d’ailleurs une preuve parmi tant d’autre. Plusieurs personnes se sont soulevées contre cette arrestation à l’époque.