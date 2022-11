La Présidente de la Plateforme électorale des Organisations de la Société civile (Peosc), Fatoumatou Batoko Zossou a été reçue ce dimanche 27 novembre 2022 sur l’émission « Carte sur table » de la radio privée Océan Fm. Elle a abordé plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment ceux concernant les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Elle n’a pas manqué de parler du type de député que l’Assemblée nationale de la 9ème législature doit comporter.

Fatoumatou Batoko Zossou a, dans ses propos, déclaré que la Plateforme électorale travaille à faire en sorte que ses points focaux signalent les éventuels conflits, lorsqu’il y a des points obscurs ainsi que tout sujet qui peut mettre en péril le processus électoral. Pour elle, pour les sensibilisations et l’éducation électorale des citoyens, la plateforme électorale est impliquée ainsi que dans la formation des relais communautaires qui sont dans les communautés de paix. Elle a révélé que les Organisations de la Société civile (Osc) ont une vidéo qui va sortir sur l’hymne à la paix. La présidente de la Peosc a laissé entendre qu’il s’agit d’une vidéo qui cible la jeunesse béninoise pour qu’elle ait des comportements pacifiques pendant le processus électoral. Les Osc s’apprêtent également à mettre en place leur salle de situation électorale. Selon Fatoumatou Batoko Zossou, elles sont dans la dynamique de se faire connaître par la nouvelle équipe de la Céna, car l’équipe a changé. Elle a indiqué qu’il faut que la nouvelle équipe comprenne ce que fait la plateforme électorale, comment elle fonctionne, comprendre aussi leur outil pour qu’elle puisse percevoir que la plateforme électorale est un acteur, un partenaire pour les élections pacifiques, crédibles et transparentes. Elle a précisé que les partis politiques ont été rencontrés afin de comprendre leurs difficultés et jouer leurs rôles pour que les difficultés rencontrées ou qu’ils vont rencontrer, soient atténuées.

La Plateforme électorale salue le consensus trouvé autour de la Léi

Selon la présidente de la Plateforme électorale des Organisations de la Société civile, s’il y a eu un consensus autour de la liste électorale informatisée (Léi), cela veut dire que c’est déjà un grand pas en avant ». Elle voudrait à cet effet, inviter tous les acteurs à faire en sorte que les prochaines listes soient de plus en plus améliorées, acceptées et qu’on n’ait même pas besoin d’un audit pour les approuver. Pour Mme Fatoumatou Batoko Zossou, s’’il y a un consensus, c’est que cela peut aller et si cela peut aller, c’est que cela n’entraînera pas de contestations et des réactions qui vont susciter un mal être au sein de la population. C’est pour cela, dit-elle, que les acteurs politiques doivent éviter lors de leurs sorties, des invectives des propos sources de violence. C’est pourquoi elle voudrait féliciter les partis politiques qui n’étaient pas contents du sort réservé à leur liste, et qui se sont adressés aux voix qu’il fallait.

Modèle de députés

Fatoumatou Batoko Zossou a tenu à préciser qu’il faut travailler pour avoir des candidats qui connaissent les réalités du pays. Pour la qualité des candidats, elle croit qu’il faut qu’ils viennent de toutes les couches vives du pays et que cela ne soit pas uniquement une affaire d’intellectuels. Pour elle, dans la population, il y a des connaissances sur lesquelles il faut s’appuyer pour trouver des solutions à certains problèmes de la société. Elle a insisté qu’à terme, qu’il faut que les couches paysannes, artisanes soient représentées au Parlement pour que les réels problèmes portés au niveau de l’Assemblée nationale soient réglés.

La présidente de la Plateforme électorale a déclaré que les citoyens béninois doivent accompagner toutes les institutions impliquées dans l’organisation des prochaines élections à faire mieux. Pour elle, chacun doit apporter sa contribution. Elle a affirmé que la Société civile, c’est tout le monde. Mais, Mme Fatoumatou Batoko Zossou a rassuré le peuple béninois que l’organisation qu’elle dirige fera de son mieux en améliorant son travail pour rester dans la vision que les Organisations de la Société civile se sont fixées à savoir, faire de nos élections, des élections transparentes, pacifiques, inclusives et festives.

La transhumance électorale va s’essouffler

En ce qui concerne la transhumance électorale, elle a déclaré qu’elle va certainement s’essouffler petit à petit. Elle y croit fermement. Pour elle, toutes les réformes entreprises par le gouvernement ne sont pas accueillies favorablement par tout le monde. Mais selon elle, il faut travailler à faire en sorte que les gens comprennent les réformes face aux résultats que ces réformes visent. Elle a précisé qu’il ne faut pas s’attendre à des changements miraculeux et que des hésitations et des brouilles sont normales et qu’il faut qu’on travaille tous pour délaisser nos mauvaises habitudes. Elle n’a pas manqué de conseiller les Béninois pour qu’ils prennent conscience des effets négatifs des habitudes qui portent préjudices à la crédibilité des élections. Comme solutions entre autres contre la transhumance politique, elle propose qu’il faille travailler sur la conscience des citoyens.