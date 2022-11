La Commission électorale nationale autonome (Cena ) a procédé ce lundi 21 novembre 2022 à son siège à Cotonou au tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des élections législatives de 2023, ceci en présence des représentants des partis politiques en compétition. Sept (07) partis politiques sont donc concernés par ce tirage au sort.

Il s’agit de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), du Bloc républicain (Br), de l’Union progressiste Le renouveau (Up Le renouveau), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), du Mouvement populaire pour la libération (Mpl) et Les Démocrates (Ld). A l’issu du tirage au sort, on retrouve sur la première ligne du bulletin unique les logos de Moele-Bénin, de FCBE et Les Démocrates. Sont logés sur la deuxième ligne de ce bulletin unique les logos de l’Up Le Renouveau et de l’Udbn. Sur la troisième ligne du spécimen du bulletin unique, il y a les logos des partis du MpL et du Bloc Républicain.

Il faut rappeler que le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin de vote était initialement prévu pour le jeudi 17 novembre 2022 mais c’est à cause de la décision El 22-004 du 17 novembre 2022, rendue par la Cour constitutionnelle à l’issue de l’audience spéciale tenue le jeudi 17 novembre 2022 à Cotonou après le recours formulé par les responsables du parti Les Démocrates contre la Direction générale des impôts (DGI) que ce tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques a été retardé par la Cena, ceci pour intégrer Les Démocrates dans la course des élections législatives de 2023.