Les jours passent et les attentes deviennent plus inquiétantes pour les partis en lice pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Après la phase de dépôt des dossiers de candidature, il a été notifié à plusieurs partis, des observations à intégrer pour une participation effective aux élections. Ainsi, sur les 7 partis acceptés sous réserve de complément de dossiers, un a tiré son épingle du jeu. Pour les 6 restants, la moitié a fait le nécessaire et attends le verdict final de la CENA. La journée du mardi, l'ultime délai.

Union Progressiste Le Renouveau (UPR), Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Tels sont les partis qui ont déjà apporté les pièces manquantes que la Commission électorale nationale autonome (Céna) leur a demandé pour l'obtention du récépissé définitif. Ils l'ont fait depuis le vendredi 11 novembre 2023. Ils n'attendent que les autorités de la Céna pour savoir s'ils vont effectivement participer aux législatives du 8 janvier prochain. A moins de 24 heures de la clôture des candidatures, après avoir pris connaissance des notifications de la CENA sur les corrections à apporter, les responsables des trois partis ont dépêché des délégations pour compléter les pièces manquantes le vendredi 11 novembre 2022 afin de garantir, chacun en ce qui le concerne, sa participation aux élections. Mais depuis, ils n'ont pas encore eu le feu vert de la CENA. Ils espèrent toujours.

Pour rappel, le parti Bloc Républicain (BR), pour sa part, a retiré son récépissé définitif le vendredi 11 novembre 2022 à la Céna, ce qui lui garantit sa place sur la liste de départ du dimanche 8 janvier 2023 tandis que le parti la Nouvelle force nationale (NFN) a été écarté de la course aux prochaines législatives dès la première étape de l'étude des dossiers. Après notification des pièces manquantes pour l'obtention du récépissé définitif, le parti Bloc Républicain (BR) est le premier et le seul à finir définitivement avec les formalités d'obtention du principal élément. Il l'a reçu juste au lendemain de la notification. Les autres sont toujours en attente malgré le complément des pièces.

Pendant que ceux-là ont déjà régularisé leur situation vis-à-vis de la Céna, les trois restants à savoir l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), Les démocrates (LD) et le Mouvement populaire de libération (MPL) ont toujours des soucis. Ils disposent désormais de moins de 24 pour se mettre à jour. Ces derniers ont du mal à régulariser leur situation surtout Les Démocrates. Ces derniers continuent d'indexer la DGI. Car, pour trois quitus fiscaux restants, elle leur réclame environ 1 milliards et demi. Une chose qui risquerait de les empêcher de participer à la course au parlement. Quant à l'UDBN et le MPL, aucun détail n'a été donné sur leurs pièces manquantes. Il faut noter que le gouvernement du Patrice Talon ne devrait pas négliger les exigences de certains grandes nations démocratiques comme les USA qui veulent voir ces législatives inclusives. Faire participer Les Démocrates, donnera du crédit à la démocratie béninoise.