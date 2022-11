C'est officiel, le parti Les Démocrates a obtenu son récépissé définitif à la Commission électorale nationale autonome (Céna) ce samedi 19 novembre 2022. Avec ce précieux document, cette formation politique prendra part aux élections législatives du 08 janvier 2023. "En application des dispositions de la loi N 2019- 43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, la commission électorale nationale autonome (CENA), après avoir statué sur la validité de la candidature du parti Les Démocrates (LD) présentée par Monsieur Eric Houndété, délivre à titre définitif, le présent récépissé de validation de candidature pour servir et valoir ce que de droit" peut-on lire sur le document remis ce samedi à ce parti d'opposition. Il porte la signature du président de la Céna Sacca Lafia.

A deux doigts de la disqualification

C'est un soulagement pour la formation politique qui était à deux doigts de rater les législatives de 2023. N'eut été la décision de la Cour constitutionnelle , elle serait disqualifiée puisque son dossier de candidature ne comportait pas les quitus fiscaux de 4 potentiels candidats. Ceux-ci n'avaient pas pu obtenir ces précieux documents à cause d'énormes sommes d'argent dues au fisc. Le parti a dû produire une nouvelle liste qu'il a déposé à la Céna. Dans la foulée, il a saisi la Cour constitutionnelle pour lui demander de constater que la direction générale des impôts n'a pas vite signifié au parti que ses candidats devaient au fisc.

La Cour constitutionnelle a donc donné raison aux Démocrates dans son arrêt et ordonné à la Céna de prendre en compte la nouvelle liste du parti. En décrochant son récépissé, les Démocrates viennent s'ajouter à la FCBE et au MPL, deux autres partis qui se réclament de l'opposition et autorisés à prendre part à ce scrutin. Du côté de la mouvance présidentielle, ils sont 4. On a le Bloc Républicain, l'Union Progressiste, le Renouveau, le Mouvement des Elites engagées pour l'Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).