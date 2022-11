Sous la mandature de Donald Trump, les relations entre les États-Unis et la République islamique d'Iran se sont fortement détériorées. La tension était à son paroxysme, ce qui a poussé Washington à se retirer de l'accord sur le nucléaire. Avec l'arrivée de Joe Biden à la maison blanche, les lignes ont quelque peu bougé, même si le climat est toujours électrique entre Washington et Téhéran. Le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas arrangé les choses, car Téhéran est un allié de longue date du Kremlin.

Depuis février, période de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les USA mènent différentes actions pour fragiliser les intérêts de Moscou et de ses alliés. Chaque camp est en alerte maximale. Un récent incident dans le golfe d'Oman a provoqué une montée de tensions entre les américains et les iraniens. En effet, des responsables US ont accusé l'Iran d'avoir mené une attaque au drone sur un pétrolier appartenant à un milliardaire israélien.

D'après des sources concordantes, le bateau naviguait dans la zone du golfe d'Oman. "Après examen des informations disponibles, nous sommes convaincus que l'Iran a probablement mené cette attaque à l'aide d'un véhicule aérien sans pilote, une capacité létale qu'il utilise de plus en plus directement et par l'intermédiaire de ses mandataires dans tout le Moyen-Orient et qu'il fait proliférer en Russie pour l'utiliser en Ukraine" a livré dans un communiqué, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.

Monsieur Sullivan a laissé entendre que l'Iran mène fréquemment des actions "déstabilisatrices " dans les eaux du golfe d'Oman. L’État d'Israel abonde dans le même sens que les américains et affirme qu'il est fort probable que Téhéran se cache derrière l'attaque du pétrolier. Des sources israéliennes ont même ajouté que la république islamique a utilisé un drone de type Shahed-136 pour mener l'attaque. Pour les USA, rien ne peut justifier l'attitude hostile de Téhéran envers le navire du milliardaire israélien.