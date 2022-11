Selon le quotidien américain Washington Post, les États-Unis demandent à l’Ukraine de montrer à la face du monde qu’ils sont prêts à revenir à la table de négociation avec la Russie. Le but véritable de cette démarche ne serait pas d’engager de nouveaux pourparlers avec Moscou mais plutôt de démontrer aux différents partenaires ukrainiens que Kiev n’est pas opposé aux négociations. Ceci vise à corriger certaines inquiétudes en Afrique, en Europe et en Amérique Latine où les conséquences de ce conflit ukrainien sont visibles.

Cette inquiétude est renforcée en réalité par l'interdiction de pourparlers avec le président Volodymyr Zelensky. Afficher cette ouverture à négocier aura également le mérite de corriger selon le quotidien américain le vent d’opposition qui souffle aux États-Unis contre le soutien apporté à la guerre en Ukraine. Selon une récente enquête, la présidence américaine pourrait faire face à une résistance après les élections de mi-mandat. Ces inquiétudes interviennent dans un contexte où la Maison-Blanche cherche à poursuivre un programme d'assistance à la sécurité qui a fourni à l'Ukraine la plus grande somme annuelle de ce type depuis la fin de la guerre froide.

Les USA toujours déterminés à soutenir Kiev

Le discours des officiels américains au sujet de l’Ukraine va également dans le même sens. En effet, alors que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan effectuait un déplacement à Kyiv ce vendredi, il a notamment fait savoir que les États-Unis soutenaient une paix juste et durable pour l'Ukraine et que le soutien américain se poursuivrait indépendamment de la politique intérieure. « Nous avons pleinement l'intention de nous assurer que les ressources sont là autant que nécessaire et que nous obtiendrons des votes des deux côtés de l'allée pour que cela se produise », a-t-il déclaré.