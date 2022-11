Pendant que la guerre en Ukraine se poursuit plus de huit mois après le démarrage de l'offensive russe, les médias internationaux ont annoncé la signature d'un nouvel accord entre Moscou et Téhéran à la suite des aveux de la République Islamique concernant les livraisons de drones avant le début de la guerre. Le mois dernier, Mehdi Safari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge de la diplomatie économique, avait affirmé que la république islamique envisageait d'importer du gaz russe et va continuer d'exporter du gaz iranien vers les marchés étrangers.

La Russie et l'Iran ont décidé de se donner la main. En effet, les deux Etats ont signé un nouvel accord. C'est l'information rapportée par plusieurs médias internationaux depuis quelques heures. Selon la presse internationale qui cite Javad Owji, le ministre iranien du Pétrole, des accords de coopération évalué à près de 40 milliards de dollars ont été signés entre Téhéran et le géant russe de l'énergie Gazprom. L'Iran va suivre l'évolution des accords, qui prennent en compte le développement des champs gaziers et des lignes de transmission des exportations gazières en Iran mais aussi la construction de complexes dédiés au gaz naturel liquéfié (GNL) dans la république islamique à en croire le rapport de l'agence de presse officielle IRNA.