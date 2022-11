Les États-Unis annoncent l'imminence d'une nouvelle guerre. Selon le porte-parole du Pentagone le général Patrick Ryder, l'Iran pourrait attaquer l'Arabie Saoudite. Il l'a déclaré lors d'une réunion avec le conseil de sécurité au Pentagone ce mardi 1er novembre 2022. Le général américain Patrick Ryder a fait part aux autorités de la maison blanche de certaines informations reçues de la part de l'Arabie Saoudite.

Celles-ci renseignent sur la perspective d'une possibilité d'attaque de l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'informations émanant des services de renseignement américain alors qu'une ambassade américaine dans la région n'a lancé d'alerte. Mais L'un des responsables a confirmé que la menace est crédible et pourrait intervenir "bientôt ou dans les 48 heures". Les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sont tendues. Les responsables iraniens ont annoncé il y a quelques que l'Arabie saoudite et d'autres pays alimentaient la rébellion sur son territoire.

En 2019, l'Arabie Saoudite a accusé l'Iran d'avoir orchestré une attaque par des drones en soutien aux rebelles Houthis dans l'est du royaume provoquant la réduction de moitié sa production en pétrole. Dans sa réaction aux informations du renseignement américain, le conseil de sécurité dans un communiqué a annoncé que les États-Unis étaient préoccupés par la situation et se tiennent prêts à agir pour sauvegarder leurs intérêts et ceux de leurs partenaires. "Nous sommes préoccupés par l'image de la menace et nous restons en contact permanent avec les Saoudiens via les canaux militaires et de renseignement. Nous n'hésiterons pas à agir dans la défense de nos intérêts et de nos partenaires dans la région", lit-on sur le communiqué.