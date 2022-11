Cela fait plus de 9 mois maintenant que la guerre a éclaté en Ukraine. En effet, depuis le mois de Février 2022, les forces ukrainienne et russe s'affrontent sur le terrain et le nombre de morts ne se comptent même plus. Devant cette situation qui ne fait que perdurer, plusieurs voix appellent à la résolution de la crise par la voix diplomatique. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est allé dans le même sens dans un récent discours au cours duquel il affirme que "tout est dans la main de l'Ukraine".

9 mois après son démarrage, la guerre en Ukraine se poursuit toujours. Cette situation ne laisse pas indifférente de nombreux acteurs. Récemment c'est le président Loukachenko qui a donné de la voix. L'allié de Poutine a appelé les autorités ukrainiennes à négocier avec Moscou. Une option écartée à plusieurs reprises par Kiev qui s'est montré ouvert à discuter avec le successeur de l'acteur chef du Kremlin mais pas avec lui. Pour le président Loukachenko, la guerre doit s'arrêter et cela ne sera possible que si l'Ukraine agit.

A en croire M Loukachenko, "tout est entre les mains de l'Ukraine, non pas parce que je veux mettre la pression à Volodymyr Zelensky, mais parce que tout est véritablement entre leurs mains maintenant, s'ils veulent éviter la mort d'un grand nombre de personnes". Le dirigeant biélorusse reconnait que la tâche ne sera pas facile. Mais si rien n'est fait, l'allié de Poutine prédit une catastrophe. "Ce sera dur, ce sera complexe, mais s'ils veulent rétablir la paix cela doit s'arrêter, sinon la prochaine étape ce sera la destruction complète de l'Ukraine", M Loukachenko.