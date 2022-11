La guerre en Ukraine fait l'affaire des Etats-Unis. C'est ce que pense l'Union Européenne. L'UE accuse l'Oncle Sam de profiter de ce conflit pour vendre des armes et de l'essence à des prix élevés. Un haut responsable de l'UE a même confié à Politico que les Etats-Unis avaient le plus à gagner si le conflit perdurait. "Le fait est que, si vous regardez sobrement les choses, le pays qui profite le plus de cette guerre est les Etats-Unis parce qu'ils vendent plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu'ils vendent plus d'armes" a t-il déclaré à Politico . Il faut dire que les pays européens ont aussi envoyé d'énormes quantités d'armes en Ukraine et s'activent pour reconstituer leurs réserves pendant l'hiver selon la même source. Dans le même temps, les USA continuent d'en envoyer en Ukraine. Le coût de l'approvisionnement en armes de Kiev aux Etats-Unis, s'élève à plus de 19 milliards de dollars. 400 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés plus tôt cette semaine.

Payer presque quatre fois plus cher le gaz chez l'oncle sam

La crise ukrainienne a contraint la plupart des pays européens à se passer de l'énergie et du gaz russes. Ils se sont donc tournés vers les Etats-Unis. Mais ces pays se plaignent de payer presque quatre fois plus cher le gaz américain. En clair, les USA ne vendent pas à leurs alliés européens le gaz au prix domestique. Et pourtant selon les sources concordantes, l'énergie est moins chère aux Etats-Unis. Les entreprises du vieux continent cherchent à injecter de l'argent sur le marché américain du carburant avec de nouveaux investissements. Certaines vont même s'installer aux Etats-Unis. Le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il n'approuvait pas la manière dont les USA traitaient leurs alliés. Outre l'énergie, l'autre pomme de discorde entre les européens et les américains, ce sont les subventions vertes de Biden.

" Est-ce que Washington est toujours notre allié ou pas? "

A l'origine de la montée de tensions entre les deux grandes puissances occidentales, la mise en place cet été de l'"Inflation Reduction Act", le plus gros investissement jamais décidé dans la lutte contre le changement climatique, prévoyant 370 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires et de véhicules électriques. L'UE accuse les USA d'organiser des subventions exceptionnelles aux entreprises qui produisent aux Etats-Unis. Ce qui d'après elle est contraire aux règles du commerce international. "La Loi sur la réduction de l'inflation a tout changé. Est-ce que Washington est toujours notre allié ou pas? " s'est interrogé un responsable de l'Union Européenne. Lors d'une réunion vendredi, les ministres du commerce de l'UE ont qualifié la loi de "discriminatoire". Le « programme » de subventions de près de 400 milliards de dollars introduit dans la loi sur la réduction de l'inflation incite les Américains à acheter des produits fabriqués aux États-Unis et économes en énergie.

Les USA se défendent

Du côté des Etats-Unis ont rejette en bloc les accusations de l'Ue. D'abord pour la hausse du prix du gaz ils disent ne pas être responsables de la situation. "La hausse du prix du gaz en Europe est causée par l'invasion de l'Ukraine par Poutine et la guerre énergétique de Poutine contre l'Europe, point final" a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président américain. Il ajoute que les prix élevés de l'essence qui ont un impact sur les portefeuilles des Européens ne doivent pas être imputés au gouvernement américain, mais aux "décisions du marché privé". "Les entreprises américaines ont été des fournisseurs transparents et fiables de gaz naturel pour l'Europe", a poursuivi le responsable. Ces exportateurs de gaz naturel liquéfié au sein de l'UE étaient responsables des prix élevés du gaz pour les Européens, fait également comprendre les USA.