Patrice Talon est attendu le mois prochain à Washington aux Etats-Unis. C'est le porte parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji qui a donné l'information aux professionnels des médias vendredi dernier, selon le journal Le Matinal. Le chef de l'Etat va donc se rendre dans ce pays nord-américain pour signer les documents concrétisant le compact régional du Millennium challenge corporation (Mcc) avec le Niger. Ce Compact régional vise à ouvrir et réhabiliter le réseau routier du Bénin vers la sous-région ouest africaine et en particulier vers le Niger. En clair, ces infrastructures prévues dans le cadre du Compact Régional serviront à relier le Bénin à la République du Niger et accessoirement au Burkina Faso.

Bohicon-Dassa-Zoumè

Le financement américain servira à la reconstruction en double voie de la route Bohicon-Dassa-Zoumè qui mesure quelque 80 kilomètres. Rappelons que c'est en juin dernier que le ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a installé l’équipe technique béninoise de formulation de ce Compact Régional avec le Millénium Challenge Corporation (MCC). Abdoulaye Bio Tchané disait à ses vis-à-vis que le gouvernement béninois mettait un "point d'honneur à l'achèvement et à la mise en oeuvre efficace de ce projet d'envergure régionale afin de faciliter une plus grande croissance économique pour notre pays".

. L’équipe technique de formulation est chargée d’animer au niveau technique, tout processus de formulation du Programme de transport pour l’intégration régionale entre le Bénin et le Niger, de travailler avec l’équipe projet et les consultants du Millenium Challenge Corporation; de réceptionner et d’examiner les livrables et documents à produire dans le cadre du processus de formulation. Le président béninois Patrice Talon se rendra aux Etats-Unis pour signer les documents de ce Compact régional . La dernière visite du chef de l'Etat à Washington remonte à janvier 2020.