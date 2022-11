Le président ukrainien Volodymr Zelensky dont le pays est impliqué dans une guerre après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Février dernier, a une nouvelle fois donné de la voix. C'est au cours d'un forum international sur la sécurité d'Halifax, au Canada que le numéro un ukrainien s'est exprimé hier Vendredi 18 Novembre 2022. A cette occasion, le numéro un ukrainien a écarté la possibilité d'"une courte trêve" et a affirmé la condition à laquelle on pourrait avoir "une paix vraiment réelle, durable et honnête".

Le président Zelensky croit savoir à quelle condition on pourrait avoir une paix "honnête". En tout cas, le dirigeant ukrainien a dit selon lui la seule condition pour que cela soit une réalité alors que la guerre se poursuit en Ukraine. «Une paix vraiment réelle, durable et honnête ne peut venir que de la destruction complète de l'agression russe», a affirmé le président Zelensky pendant le forum international sur la sécurité d'Halifax, au Canada. Il a profité de l'occasion pour écarter l'option d'une courte trêve. «La Russie recherche désormais une courte trêve, un répit pour reprendre des forces. On pourrait y voir la fin de la guerre, mais un tel répit ne fera qu'empirer la situation», a affirmé le président Zelensky.