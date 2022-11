Deux tiers des pays de l’Otan ont épuisé leur potentiel quant aux livraisons d’armements en Ukraine, a écrit samedi le quotidien américain The New York Times (lire ici), se référant à des représentants de l’Alliance atlantique. Selon ces derniers, les réserves de 20 sur 30 pays membres de l’Otan sont presque épuisées, seulement dix membres de l’Alliance, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, conservant la possibilité de poursuivre les livraisons d’armements

Comme le fait remarquer le journal, la Pologne et les pays baltes se sont retrouvés dans la situation la plus difficile. Au total, les pays de l’Otan ont livré à Kiev des armements pour un montant de 40 milliards de dollars, ce qui est comparable au budget militaire annuel de la France. La Russie a lancé le 24 février 2022 à l’aube une opération militaire en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass. En réponse, les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu'ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes. De plus, ils appuient Kiev avec des milliards d’aide militaire.