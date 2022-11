En compagnie du ministre de la culture Jean Michel Abimbola et son homologue du cadre de vie José Tonato, le président de la République Patrice Talon s’est rendu à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique ce mardi 08 novembre. La délégation du gouvernement béninois a échangé avec les responsables et étudiants de cet établissement français qui est en partenariat avec Sèmè-City au Bénin. Selon le directeur général d’Africa Design School et directeur général adjoint de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, Stéphane Gouret, la vision de cette école est de former les jeunes en matière du design dans une approche transculturelle.

Il a expliqué que cette école a beaucoup à offrir au Bénin en ce qui concerne ses domaines de spécialité. « Nos enjeux collectifs sont qu’Africa Design School soit un levier de transformation et d’innovation, auprès des entreprises, que les partenariats se multiplient, que les échanges universitaires entre nos deux pays se renforcent et que nous relevions ensemble les défis de ce monde nouveau », a ajouté Anne Brochard, présidente de l’Ecole de Design de Nantes Atlantique.