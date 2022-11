Le conflit russo-ukrainien n'en finit plus de s'enliser et il va bientôt entrer dans son 11e mois. Les belligérants campent sur leurs positions et pour le moment rien ne permet de montrer qu'il y aura une sortie de crise à court terme. Le conflit a basculé il y a quelques jours avec la perte par les Russes de la ville stratégique de Kherson. Cette débâcle a amené Moscou à réagir de manière très intense avec le bombardement de diverses villes ukrainiennes dont la capitale Kiev. Pour de nombreux analystes, ces différents évènements sont le signe que le conflit entre la Russie et l'Ukraine va entrer dans une phase décisive.

En plus du volet humanitaire qui occupe une grande place dans les pourparlers initiés par la communauté internationale, il y a la question de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'AIEA, l'ONU, l'UE et d'autres organismes mènent des discussions pour éviter que la centrale nucléaire subisse des dégâts. Durant le conflit, certaines installations de la centrale de Zaporijjia furent impactés sans que l'on sache exactement qui en était l'auteur. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a récemment indiqué que les forces spéciales ukrainiennes ont utilisé de l'armement fourni par l'OTAN pour mener des frappes contre la centrale de Zaporijjia.

Maria Zakharova n'a pas tourné autour du pot pour affirmer que l'armée ukrainienne a eu recours à des "munitions de 155 calibres de l'OTAN". La diplomate russe a critiqué les occidentaux. Elle affirme que l'Ukraine veut causer des dommages irréparables à la centrale nucléaire de Zaporijjia, alors même que l’Ukraine accuse elle-même Moscou de vouloir faire pareil. Et pour Mme Zakharova l’OTAN garde un silence complice.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a laissé attendre que le pire a été évité à Zaporijjia mais que tout pourrait basculer à n'importe quel moment si l'Ukraine continue ses bombardements. De son côté l’Ukraine aussi accusé la Russie d’être derrière les bombardements. Aucun des deux camps n’a pour le moment présenté des preuves.