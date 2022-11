Le gouvernement australien demande à la Russie de lui remettre des personnes qui ont été condamnées pour des crimes. Il s’agit en effet de trois russes, Igor Guirkine et Sergueï Doubinski, et de Leonid Khartchenko, un ukrainien. Ces derniers ont été condamnés hier jeudi 17 novembre 2022 par contumace à la prison à vie, aux Pays-Bas, parce qu’ils ont été reconnus coupables d’avoir joué un rôle dans la destruction d’un avion de la Malaysia Airlines et de meurtre. La destruction de l’appareil avait eu lieu en 2014 au-dessus d’une zone pro-russe ukrainienne. Ce vendredi 18 novembre 2022, l’Australie a exhorté la Russie à lui rendre les mis en cause qui sont sur son territoire.

Des « crimes motivés par la haine »

« Nous appelons la Russie à remettre les condamnés afin qu'ils purgent la sentence du tribunal pour leurs crimes motivés par la haine » a déclaré Penny Wong, chef de la diplomatie australienne. Elle s’est par ailleurs adressée au président russe Vladimir Poutine en l’accusant de « protéger des meurtriers ». Notons que les propos de la ministre australienne interviennent dans un contexte de guerre en Ukraine. Hier jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les USA et la Russie au dialogue afin d’éviter une « nouvelle guerre mondiale ».

Le chef de l’Etat turc a profité d’une conférence de presse à son retour de Bali pour inviter les dirigeants américains et russes à s'asseoir autour d’une table de négociation afin d’éviter cette dernière. Pour le numéro un turc, les deux pays n’auront pas recours à l’arme nucléaire selon les informations qui lui ont été fournies par son service de renseignements. « Laissez-moi vous dire ceci : selon les informations de mon chef des services de renseignement, ni la Russie ni les États-Unis n'ont l'intention d'utiliser des armes nucléaires. Nous voulons qu'ils se parlent plus souvent », a-t-il déclaré. « Dieu interdit qu'ils utilisent des armes nucléaires car cela conduirait à une nouvelle guerre mondiale », a-t-il poursuivi.