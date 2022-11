Les habitants de la région de Détroit ont été témoins vendredi dernier d’une scène peu ordinaire. Pour une dispute qui date de Noël dernier, un homme a tiré une balle dans la tête de sa voisine. A l’origine, c’est un colis venant du site Amazon mal livré qui aurait engendré la dispute et qui par la suite a causé la mort de Michele Elder, 61 ans. Le coupable arrêté dimanche après une alerte de la police par les voisins, sera jugé le 28 novembre prochain pour meurtre avec préméditation.

Selon les faits rapportés par Fox News, le colis en question appartient à Michael Craig Lackey. Mais il a été envoyé par erreur à l'adresse de sa voisine. Au moment où le destinataire est venu récupérer l’emballage, les deux se sont mal compris et une dispute a éclaté. Michele n’a plus alors remis le colis à son propriétaire et l’a gardé contre toute attente; ce que l’homme n’a pas digéré. Même s’il a pris son mal en patience pendant pratiquement un an, il a fini par craquer et les faits sont là. Il a alors décidé d’exécuter son plan machiavélique en ôtant la vie à sa voisine d’une balle dans la tête.

Le colis du crime

Alertés par le bruit du coup de feu, l’entourage a signalé les faits à la police de Détroit qui s’est dépêchée sur les lieux. La victime a été retrouvée face contre terre sur la pelouse de son jardin et déclarée plus tard morte par les médecins. D’après le bureau du procureur du comté de Wayne, le mobile du crime est le colis mal livré. Actuellement en détention, le mis en cause Michael Craig Lackey, 51 ans, sera jugé à la fin du mois.