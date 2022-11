La Russie recentre ses exportations et importations sur de nouveaux marchés face au fait que le commerce international est en crise. C’est ce qu’a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’un forum de coopération interrégionale avec le Kazakhstan ce lundi selon Tass. "Une attention particulière est accordée au développement d'infrastructures communes de transport et de logistique, à la levée des restrictions qui entravent les échanges commerciaux et d’investissement. C’est particulièrement actuel aujourd’hui, lorsque le commerce international est en crise. À cet égard, la Russie met en œuvre des mesures pour réorienter ses exportations et importations vers de nouveaux marchés", a-t-il noté. Par ailleurs, a poursuivi le président russe, un travail est en cours pour développer et améliorer l’efficacité des nouveaux corridors internationaux Est-Ouest et Nord-Sud.