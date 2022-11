Plus de huit mois après son démarrage, les combats sur le terrain en Ukraine se poursuivent après le démarrage de l'offensive russe vers la fin du mois de Février. Alors que le sommet du G20 se tient en Indonésie, la question continue de préoccuper les dirigeants mondiaux. En tout cas le président français Emmanuel Macron qui s'est personnellement impliqué dans les discussions pour une désescalade ne semble pas baisser les bras. Il a demandé à son homologue chinois Xi Jinping de s'impliquer que pour la situation ne se dégrade pas encore plus et que le président Poutine revienne à la table de négociation.

Macron sollicite l'aide du président chinois Xi Jinping. Le président français a en effet formulé une demande à son homologue chinois qui participe au sommet du G20 qui démarre ce mardi en Indonésie. L'information a été rendue publique par la présidence française dont la presse a fait écho de son message. "Emmanuel Macron "demande à ce que la Chine contribue à (...) passer des messages au président Poutine afin d'éviter l'escalade et de revenir sérieusement à table des négociations", indique la présidence française.

Le message de l'Elysée qui rend compte de la position chinoise sur le conflit ukrainien indique que le numéro un français est disposé à se rendre en Chine au début de l'année prochaine. Selon le communiqué de la présidence française, Xi Jinping est "fermement" contre l'utilisation de l'arme atomique. Il est favorable à "la désescalade et le cessez-le-feu", poursuit le message de l'Elysée. "La Chine fait passer des messages aux autorités russes avec la volonté de trouver une solution pour la paix", indique le message de Paris.