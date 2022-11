L’affaire relative aux soldats russes exécutés en Ukraine continue de défrayer la chronique. Par le canal d’une déclaration à la presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskova promis que les auteurs de cet acte seront identifiés puis sanctionnés. «Naturellement la Russie va rechercher elle-même ceux qui ont commis ce crime. Ils doivent être retrouvés et punis», a annoncé le Kremlin. Selon l’officiel russe, la Russie ne renoncerait pas à rien arriver à ses fins.

Ces mots interviennent quelques jours après les accusations qui ont été portées contre l’Ukraine par la Russie. Par le canal d’une déclaration qu’il a faite, le ministère russe de la Défense a déploré le meurtre de plus de dix soldats. « Personne ne pourra présenter le meurtre délibéré et méthodique de plus de 10 soldats russes qui étaient immobilisés (...), avec des tirs directs dans la tête, comme une 'exception tragique », a déclaré le ministère russe de la Défense.

Vidéo authentifiée par le New York Times

« Ce meurtre brutal de prisonniers de guerre russes n'est pas le premier, ni le premier crime de guerre commis »,poursuit-il. Deux vidéos avaient été abondamment relayées sur les réseaux sociaux sur cette situation. On y voit en effet des soldats en train d’être exécutés. Les images ont été récemment authentifiées par le quotidien américain New York Times. « Les vidéos, détaillées ci-dessous et dont l'authenticité a été vérifiée par le New York Times, offrent un aperçu rare d'un moment horrible parmi tant d'autres de la guerre », écrit le New York Times dans son article posté récemment.