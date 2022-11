Depuis le mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui fait de nombreux morts dans les deux camps. Alors que les combats se sont intensifiés ces dernières semaines, des vidéos d'exécution de soldats russes sont apparues sur la toile et ont commencé à être largement partagé sur les réseaux sociaux. Le média américain le New York Times a réalisé une vaste enquête qu'il a diffusé sur son site internet il y a quelques heures. Le média a pu authentifier les images diffusées sur la toile.

Depuis quelques jours, des images d'exécutions de prisonniers russes par des soldats ukrainiens ont été largement partagées sur la toile. Plusieurs vidéos ont circulés en fin de semaine dernière dont une précisément montrait des hommes russes en uniformes avec des marques de sang. Dans une autre vidéo, on peut clairement apercevoir des militaires russes sortir d'un bâtiment les bras en l'air. Cette vidéo prend fin sur un coup de feu. Il y a quelques heures, le New York Times a posté sur son site une vaste enquête.

"Les vidéos, détaillées ci-dessous et dont l'authenticité a été vérifiée par le New York Times, offrent un aperçu rare d'un moment horrible parmi tant d'autres de la guerre", écrit le New York Times dans son article posté récemment. Pour rappel, vendredi dernier, l'ONU disait examiner les vidéos qui ont circulé sur la toile. "Nous sommes au courant des vidéos et nous les examinons", avait déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU vendredi dernier à l'agence de presse Reuters.