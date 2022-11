L'ancien parisien Zlatan Ibrahimovic s'en est pris à Kylian Mbappé ce mercredi 02 novembre 2022 dans un entretien accordé à Canal+. L'attaquant a critiqué le français sur son attitude au PSG. Il n'a pas été tendre avec lui et ses parents concernant tout le processus de sa prolongation et la communication qui se fait autour de lui. En reconnaissant son talent, il lui a conseillé la discipline.

Ibrahimovic tel qu'on le connaît n'a pas gardé sa langue dans la poche. À l'instar de plusieurs autres légendes, il s'en est pris à l'attitude de Kylian Mbappé regrettant qu'il se montre au-dessus du club parisien. «Tu n'es jamais plus grand qu'un club», a-t-il lancé dans son entretien accordé à Canal+. Le géant suédois ne digère pas la façon dont la prolongation de contrat de Mbappé s'est passée lors du mercato qu'il considère tout de même comme un joueur «fantastique». «Parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club», a-t-il critiqué en martelant qu'il a fait un mauvais choix pour sa personne.

Pour Ibrahimovic, Mbappé se joue les "enfants gâtés" et devient plus fort que ses parents à cause de l'argent. «Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent», s'est indigné en accusant ses parents qui sont devenus comme des opportunistes. «Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. Et c'est ça le problème. C'est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C'est à ton fils de travailler et d'avoir de la discipline», a-t-il déclaré. Ibrahimovic reconnaît néanmoins que Mbappé est «fantastique» et un joueur de classe mondiale. Mais il recommande au champion du monde en titre d'être correcte pour garder son niveau.