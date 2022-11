Quelques heures seulement après les élections de mi-mandat aux États-Unis, la Corée du Nord a procédé au lancement d’un nouveau missile balistique à courte portée. L’information a en effet été annoncée par les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud. A en croire les précisions apportées sur cette manœuvre de la Corée du Nord, le tir a été effectué à 15h31. heure locale de la région de Sukchon dans la province du sud de Pyongyang.

32ème jour de tir

Selon les autorités japonaises qui suivent également de près les activités militaires de la Corée du Nord, le missile avait parcouru environ 250 kilomètres «à une altitude très basse d'environ 50 kilomètres ». Pour les responsables japonais, ces activités de Pyongyang ont le mérite de menacer « la paix et la sécurité de notre pays, de la région et de la communauté internationale ». A en croire un point qui a été fait par la chaîne de télévision américaine CNN, il s’agit du 32ème jour cette année où la Corée du Nord a effectué un test de missile.

Une série de 23 missiles

Comparé aux annoncées précédentes, le pays Kim Jong Un n’a fait que quatre tests en 2020 et huit en 2021. Rappelons que, ce lancement intervient après la série qui a été faite faite il y a quelques jours par Pyongyang. Selon la Corée du Sud, sa voisine du Nord a lancé le 2 novembre 23 missiles à l'est et à l'ouest de la péninsule coréenne. Celui identifié comme étant SA-5 a fini sa course près des eaux territoriales sud-coréennes pour la première fois depuis la division de Corée.