La coupe du monde a débuté officiellement ce 20 novembre 2022 prochain au Qatar. Pour ce grand rendez-vous international du cuir-rond, la FIFA a dévoilé le montant qui est mis en jeu dans cette grande compétition avec des détails clairs sur ce que gagnera chaque nation par échelle de progression. 440 millions de dollars soit environ 277,5 milliards FCFA. Tel est le montant que la FIFA va dépenser en dotation au Qatar pour la coupe du monde de football. Cette enveloppe est bien détaillée suivant les étapes de l'évolution dans la compétition. Étant donné qu'il y a 32 pays en compétition et repartis en huit groupes de quatre équipes au premier tour, les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes.

A ce niveau, les pays éliminés en poules toucheront chacun 9 millions de dollars (5,6 milliards FCFA). Ceux qui atteindront les huitièmes remporteront en plus 13 millions de dollars (8,1 milliards FCFA). Quant aux équipes qui seront qualifiées pour les quarts, gagneront une enveloppe de 17 millions de dollars soit 10,7 milliards FCFA. La grosse part est réservée aux finalistes. En effet, le pays vainqueur de la compétition remportera, en dehors du trophée, 42 millions de dollars soit 26,4 milliards FCFA tandis que le finaliste déchu aura droit à 30 millions de dollars soit 18,9 milliards FCFA. Rappelons que la FIFA a prévu la somme de 1,5 million de dollars soit 946,1 millions FCFA à chacune des 32 Nations en lice comme « frais de participation ».

Il faut noter que sur les 32 nations présentes à ce grand rendez-vous international du football, l'Afrique s'est fait représenter par 5 pays. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie. Ainsi, face à cet important budget financier de la FIFA, on se demande si les ambassadeurs africains pourront arriver à se tailler la plus grosse part. En attendant les grandes messes footballistiques, toute l'Afrique reste confiante.