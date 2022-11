Le président de FIFA, Gianni Infantino, a récemment affiché une position neutre concernant les types de personnes qui participeront à la Coupe du monde, Qatar 2022. Au cours de sa conférence de presse inaugurale, l’homme âgé de 52 ans a dit se sentir « arabe », « gay » et « travailleur migrant ». « Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant. » a-t-il déclaré. Outre cet aspect, le président de la FIFA a critiqué l’Europe pour les leçons de morale qu’elle donne.

« Nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années »

« Ce qu'il se passe en ce moment est profondément, profondément injuste. (…) Les critiques sur le Mondial sont hypocrites. (…) Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont justes de l'hypocrisie » a par ailleurs ajouté Gianni Infantino concernant les innombrables critiques visant l’organisation de la Coupe du monde. Notons qu’à quelques jours du mondial 2022, une polémique avait éclaté. En effet, la bière a été interdite dans les stades.

Hier vendredi 18 novembre 2022, les responsables de l’organisation avaient prononcé une interdiction formelle de commercialisation de produits alcoolisés aux alentours des huit stades conçus pour la compétition. Par le canal d’un communiqué, l’instance internationale du football a apporté quelques précisions sur l’information. La Fifa indique notamment que la Bud Zero sans alcool serait la seule bière disponible pour les fans assistant aux matchs. « Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans », a martelé dans un communiqué la FIFA.