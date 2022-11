L’université d’Oxford au Royaume-Uni a prédit le futur vainqueur de le coupe du monde Qatar 2022. Par un algorithme complexe, les chercheurs britanniques ont désigné le Brésil pour le sacre finale face à la Belgique. Dans cet algorithme de mathématiques, le champion en titre, la France s'arrêtera en demi-finale. Cette révélation vient contredire la prédiction d'EA Sports, l’éditeur du jeu de football Fifa 23 qui a désigné l’Argentine lauréate du Mondial 2022. Aura-t-on une prédiction réalisée comme l'avait fait Paul le poulpe en 2014 et Achille le chat en 2018 ? La réponse sera connue le 18 décembre prochain.

En attendant, ce mondial est sujet à des pronostics mais également des prédictions. Les chercheurs de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni ont utilisé un algorithme et des données statistiques pour prédire le futur vainqueur de la coupe du monde. Grâce à cet algorithme, ils ont analysé chaque match de la phase de poule un million de fois pour trouver le résultat le plus réalisable. « L'algorithme a ensuite simulé chaque match à élimination directe 100 000 fois », ont-ils confié pour ce qui est des autres étapes de la compétition. Ainsi de belles affiches ont pu être tirées des huitièmes de finale à la finale.

Les chercheurs britanniques ont ainsi prédit la victoire finale du Brésil de Neymar face à la Belgique de Kevin De Bruyne. « Mon modèle annonce une victoire du Brésil, mais il n’y a rien de garanti. C’est simplement le pays qui a le plus de chances de l’emporter. Bien que ce modèle soit le plus probable, il est encore statistiquement très peu probable qu’il soit parfait, il est juste plus probable que d’autres scénarios alternatifs », précise Joshua Bull, le mathématicien à l’origine de l’algorithme. Suivant la formule, la France atteindra les demi-finales éliminée par la Belgique qui prend sa revanche de 2018. De son côté, Lionel Messi verra son rêve brisé par Neymar et sa bande en demi-finale. Le Portugal de Cristiano Ronaldo tombe en quart de finale face aux Diables Rouges.