Le Portugal a battu l'Uruguay (2-0) lors du match du deuxième tour de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar. La rencontre a eu lieu au stade national de Lusail en présence de 88.688 spectateurs. Le milieu de terrain Bruno Fernandes a marqué les deux buts à la 54e et à la 93e minute du match.Il s'agit de la deuxième victoire des Portugais qui se sont donc qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde avec six points.

Les matchs de la Coupe du monde au Qatar se déroulent dans cinq villes sur huit stades. En plus d'Al-Janoub à Al Wakrah, les matchs du championnat du monde sont accueillis par le stade national de Lusail, les stades 974, Al-Thumama et Khalifa à Doha, le stade Al-Bayt à Al Khawr et les stades Education City et Ahmad-ben-Ali à Al Rayyan. La finale de la compétition aura lieu au stade de Lusail le 18 décembre.