Qualifié pour la coupe du monde Qatar 2022, le Cameroun est l'un des grands espoirs du continent noir. Mené par l'emblématique Samuel Eto'o, l'équipe espère bien marquer les esprits lors de cette compétition. C'est ce que souhaite également le président camerounais Paul Biya. Dans une lettre diffusée sur la toile, il encourage les joueurs de l'équipe nationale à fournir le meilleur d'eux-mêmes. Lire ci-dessous sa lettre.

Lettre de Paul Biya

Le 24 novembre prochain, la sélection nationale « sénior fanion » de football disputera son premier match, dans le cadre de la 22ème édition de la Coupe du Monde, FIFA Qatar 2022. Dans la même compétition, les Lions Indomptables ont, par le passé, écrit les plus belles pages du football africain et mondial, face à des adversaires redoutables. La brillante qualification de notre sélection nationale à ce prestigieux tournoi, qui regroupe les 32 meilleures nations de football du moment, atteste des qualités exceptionnelles de nos valeureux Lions Indomptables.

Au moment où vous vous apprêtez à descendre dans l'arène, je vous adresse, en mon nom propre et au nom du peuple camerounais, mes chaleureux encouragements. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes, à faire preuve de combativité, d'engagement, de détermination et de discipline, afin de hisser encore plus haut le drapeau du Cameroun. Veuillez agréer, Monsieur le Capitaine, les assurances de ma parfaite considération.

Paul Biya