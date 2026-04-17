Après le Bayern, Mbappé endosse seul le rôle de leader de la remontée

Deux jours après l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich (4-3, 6-4 sur l’ensemble des deux matches) en quarts de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé (26 ans) a été le premier joueur du vestiaire merengue à prendre la parole publiquement, via un message posté sur son compte Instagram.

Buteur à l’aller comme au retour, le capitaine de l’équipe de France a reconnu la défaite sans détour, avant de lancer une promesse aux supporters : « C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante, mais nous devons regarder devant. À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Nous allons recommencer à gagner, et très bientôt. »

Une sortie de route qui prolonge la disette madrilène

La défaite à l’Allianz Arena a été consommée dans les dernières minutes d’un match retour que le Real Madrid avait pourtant dominé par séquences. Arda Güler avait ouvert le score dès la première minute sur une erreur de Manuel Neuer, avant de doubler la mise sur coup franc à la 29e. Mbappé avait ensuite porté le score à 3-2 à la 42e, laissant les Merengues aux portes de la prolongation. L’expulsion d’Eduardo Camavinga à la 86e minute a précipité le dénouement : Luis Díaz a égalisé à la 89e, Michael Olise a inscrit le but de la qualification dans le temps additionnel (90e+4).

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Pour le Real Madrid, c’est la deuxième élimination consécutive en quarts de finale de Ligue des Champions — une première dans l’histoire du club sous le format moderne de la compétition. La saison s’annonce blanche : le club accuse neuf points de retard sur le FC Barcelone en Liga, et a déjà été éliminé de toutes les autres compétitions nationales.

Camavinga s’excuse, Arbeloa défend son groupe

Quelques minutes après Mbappé, Camavinga a publié à son tour un message sur Instagram, assumant sa responsabilité dans l’élimination. L’entraîneur Álvaro Arbeloa a, de son côté, indiqué sur le site officiel du club qu’il était « très fier » de ses joueurs et du soutien des supporters, tout en reconnaissant que l’élimination était « très décevante ».

Auteur de 39 buts en 38 matchs toutes compétitions cette saison selon le site officiel de l’UEFA, Mbappé reste le meilleur buteur de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Real Madrid reprend la compétition en Liga dans les prochains jours, dans un calendrier qui ne lui laisse plus d’enjeu européen jusqu’à la prochaine saison.