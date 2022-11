Au Bénin, les noms des candidats admis au concours direct de recrutement de la police sont connus. Ils sont au nombre de 1300. Le gouvernement en avait autorisé 2000 au titre de l'année 2022. La date d'entrée au centre de formation militaire de Bembèrèkè de chaque vague sera communiquée ultérieurement, indique le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou dans le communiqué radio. Rappelons que les candidats à ce concours avaient passé les épreuves physiques et sportives du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022. Ils étaient invités à se présenter dans les "centres de composition, munis de leur carte nationale d'identité ou biométrique ou de leur passeport en cours de validité".

Renforcer l'effectif de la police républicaine

C'est le 25 janvier dernier que l'Etat a lancé le recrutement des 1300 agents de police. Le Bénin a visiblement besoin de renforcer l'effectif des policiers dans un contexte où la menace djihadiste est à ses portes. Inutile de rappeler que le Nord du pays est le plus exposé à cette menace. Les forces de défense et de sécurité sont même plus présentes dans certaines zones comme Karimama et Kandi où les groupes armés, assimilés à des djihadistes se sont signalés. Outre la menace terroriste, il y a d'autres défis sécuritaires auxquels le Bénin est confronté.

Le gouvernement béninois a fait de la sécurité des personnes et des biens, une de ses priorités. Le renforcement de l'effectif de la police républicaine va certainement permettre une plus large couverture du territoire par les forces de l'ordre. Ce qui est déjà visible, c'est que les braquages et autres cambriolages ont diminué. La police n'hésite pas à mettre hors d'état de nuire les divorcés sociaux, pour la tranquillité des paisibles populations. Plusieurs braqueurs ont été abattus ces dernières années.