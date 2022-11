Très heureux d'entamer le mois de novembre, tous les fonctionnaires de l'Etat attendent impatiemment à partir de la date du 20, pour avoir une idée de leurs nouveaux salaires suite à la promesse du gouvernement au sujet de la revalorisation salariale au Bénin. Mais, cette promesse est désormais conditionnée au vote du budget général de l'État de l'année 2023. C'est ce qu'on peut retenir de l'intervention du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji sur l'ORTB.

En effet, invité pour se prononcer sur cette question de valorisation le dimanche 6 novembre, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté plus de précision sur ce qui va se passer. Selon lui, la concrétisation de la vision du gouvernement du président Patrice Talon ne saurait être possible sans le concours des représentants du peuple. << Nous avons dit qu’au plus tard fin novembre, l'annonce des grandes décisions se ferait >>, a-t-il rappelé car, << Je suppose que entre-temps le budget général de l'État aurait été déjà voté pour 2023 >>, a précisé Wilfried Léandre Houngbédji.

A l'en croire, tout dépendra de la date du vote du budget de l'État. << Si le budget est voté avant le 30 novembre, sans aucun doute vous verrez le contenu palpable des annonces. S'il intervenait début décembre vous verrez le contenu de ce que le gouvernement aura prévu pour les travailleurs >> a-t-il conclu. Cette nouvelle version de la promesse vient semer le doute et de la confusion dans la tête des fonctionnaires qui se réjouissaient depuis le début de ce mois novembre, le mois tant attendu. Vivement que les députés de la 8ème législature accompagnent le gouvernement en votant vite le budget dans ce mois pour le bonheur de tous les travailleurs béninois. Dans tous les cas, les fonctionnaires béninois ne verront la couleur de l’argent qui sera augmenté à leur salaire qu’à partir du mois de janvier 2023.

© Walter Gbessi