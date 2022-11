La basketeuse américaine Brittney Griner condamnée à 9ans de prison purge sa peine en Russie. Elle a été inculpée pour trafic de drogues. Cette décision inquiète la détenue et ses proches. Selon ses avocats, les conditions de détention dans les prisons de la colonie pénitentiaire IK-2, en Mordovie où elle sera détenue sont atroces et régulièrement dénoncées par les ONG de défense des Droits de l'Homme.

Les avocats et les proches de Brittney Griner craignent beaucoup après son transfert dans une prison russe. Ils lui ont rendu visite quelques jours plus tard et rapportent qu'elle « se porte aussi bien que possible et essaie de rester forte et de s’adapter à son nouvel environnement ». Mais cela n'empêche pas que la basketeuse traverse une « période très difficile ». Elle est détenue dans une prison de la colonie pénitentiaire IK-2, en Mordovie, une région du centre de la Russie.

Selon ses avocats Maria Blagovolina et Alexandre Boïkov, cette région est réputée pour ses prisons et son climat rigoureux. Ils citent les rapports des ONG de défense des Droits de l'Homme qui ne cessent de condamner les mauvais traitements infligés aux détenus entassés dans des baraquements insalubres et souvent sans accès à des soins adéquats dans cette colonie pénitentiaire. Elles dénoncent également les abus et actes de torture commis dans les prisons russes, souvent par des détenus entretenant de bons rapports avec les gardiens en échange de privilèges.

La sportive a été condamnée pour trafic de drogues. Arrêtée en Russie en possession d’une vapoteuse et de liquide à base d’huile de cannabis, elle s'est vue infliger une peine de neuf ans. La peine est jugée excessive aux yeux de ses avocats qui ont fait appel mais celui-ci a été rejeté. la Maison Blanche a déclaré « chaque minute que Brittney Griner doit subir en détention injustifiée en Russie est une minute de trop ». Cela est loin de rassurer les proches de la basketeuse de 32 ans. Ils dénoncent une décision à caractère politique. Ils estiment que leur cliente pourrait être utilisée en vue d’un possible échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Des sources diplomatiques russes confirment qu'un échange incluant Brittney Griner et un trafiquant d’armes russe détenu aux Etats-Unis, Viktor Bout, serait envisagé.