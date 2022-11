Dans un contexte où l’Iran n’admet toujours pas son implication au côté de la Russie dans la guerre en Ukraine, Kiev annonce que de nouveaux drones iraniens seront mis à disposition de Moscou. Selon ces informations du renseignement ukrainien relayées par la chaîne de télévision LCI, il s’agit de nouveaux drones en provenance d’Iran. Ils sont nommés Arash 2 et seraient particulièrement plus puissants que les précédents qui ont été mis à la disposition de la Russie. Selon la description qui a été faite de cette arme, la portée atteindrait 2 000 kilomètres, contre 1 000 à 2 000le Shahed 136.

A en croire d’autres précisions du renseignement ukrainien, le drone serait capable de transporter plus de 270 Kg d’explosifs. Comparé aux drones iraniens Shahed, ces nouvelles armes sont capables de transporter cinq fois plus d’explosifs. L’autre chose qui caractérise les Arash2 est qu’ils sont silencieux contrairement aux Shahed. Il existerait deux versions de l’appareil. La première serait à réaction et l’autre à hélice. L’envergure de l’engin atteindrait 4 mètres, contre 2,5 mètres pour le Shahed 136.

Les drones assemblés par des ingénieurs iraniens

Notons tout de même que pour l’heure, les drones ne sont pas encore livrés. D’après les informations du renseignement ukrainien, les drones quitteront bientôt l’Iran pour le port d’Astrakhan en Russie. Cette livraison qui sera fera en deux étapes. Un fois les drones en Russie, des ingénieurs iraniens sur place se chargeront pas la suite de l’assemblage de l’engin. En plus des drones, les Iraniens livreront également des missiles à la Russie toujours selon les renseignements ukrainiens.