Les États-Unis ne poussent pas le président ukrainien Zelensky à négocier avec la Russie, mais estiment que la diplomatie est nécessaire. C'est ce qu'a déclaré John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, lors d'un point presse vendredi. "Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un règlement par la diplomatie est la meilleure option, juste après le retrait pur et simple de ses troupes par le président russe Vladimir Poutine", a-t-il fait remarquer. "Nous avons également dit que c'était au président Zelensky de décider quand il sera prêt à entamer des négociations, s'il le souhaite, et à quoi ressembleront ces négociations. Personne aux États-Unis ne le pousse, à venir à la table des négociations", a déclaré M. Kirby.

Il a été interrogé sur les contacts entre William Burns, directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, et Sergueï Narychkine, directeur du Service de renseignement extérieur (SVR) de la Russie, à Ankara le 14 novembre (Lire ici). Le journaliste a demandé si la partie russe avait signalé qu'elle était prête à négocier la fin de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le représentant du Conseil national de sécurité a répondu en soulignant que les États-Unis "n'auront pas de discussions avec la partie russe sur la fin de la guerre en Ukraine sans la présence de l'Ukraine aux discussions. Et ces négociations n'auront pas lieu parce que le président Zelensky a clairement fait savoir qu'il n'était pas prêt à cela. Et on ne peut pas lui en vouloir. Le président russe Vladimir Poutine a, d'une certaine manière, fait comprendre que non seulement il n’était pas prêt à négocier, mais qu'il était également prêt à poursuivre la guerre", a déclaré M. Kirby. "En ce qui concerne l'Ukraine, nous ne faisons rien en son absence. Et nous ne participons pas aux négociations avec la partie russe pour mettre fin à la guerre", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, a déclaré le représentant de la Maison-Blanche, Washington est favorable au maintien de la communication avec la Russie, "surtout à ce stade". "Il est important d'avoir ces canaux de communication ouverts afin qu'il n'y ait pas de malentendu entre les États-Unis et la Russie, ainsi qu'entre l'Occident et la Russie", est-il convaincu. Selon M. Kirby, la rencontre entre M. Burns et M. Narychkine à Ankara s'inscrivait "dans le cadre d'un effort plus large, plus long et plus responsable de l'administration pour maintenir la communication avec la Russie". (Tass)