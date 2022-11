Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé hier jeudi 24 novembre 2022 depuis le Kremlin. Le dirigeant a parlé de la nécessité de fournir aux forces armées tout ce dont elles ont besoin lors d'une "opération militaire spéciale". Il faut pour cela abattre un "'travail clair, de qualité et bien cordonné" a indiqué le numéro 1 russe. Il a également fait savoir qu'il est important d'augmenter le volume et d'améliorer la qualité des équipements et des munitions militaires. "Je souligne qu'il est important pour nous, non seulement d'augmenter le volume et la gamme des livraisons, mais aussi d'améliorer les caractéristiques de qualité des produits. C'est pourquoi la connexion directe des fabricants et des centres de construction avec ceux qui utilisent ces équipements est si importante" a déclaré Vladimir Poutine selon les propos rapportés par BFM TV.

Allocations monétaire pour le personnel militaire

Le dirigeant russe ne fait pas l'impasse sur les autres questions, en l'occurrence les allocations monétaires pour le personnel militaire et les médicaments. Il faut dire que depuis la prise de Kherson par les forces armées ukrainiennes, Vladimir Poutine se prononce peu sur sa campagne militaire dans ce pays voisin. Il a entre-temps manqué le sommet du G20 à cause de son agenda. "Cette décision de ne pas venir au G20, a été prise personnellement par le chef de l'Etat, elle est liée à son agenda et à la nécessité qu''il se trouve en Russie" avait justifié le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Il faut dire par ailleurs que la Russie ne s'avoue pas vaincue, même après avoir perdu le contrôle de Kherson. Hier jeudi, la ville a été bombardée par l'armée russe. Il y a eu selon les sources concordantes, quatre morts au moins et une dizaine de blessés. "Je reçois presque toutes les heures des rapports sur les frappes des occupants à Kherson et dans d'autres localités de la région. Cette terreur a commencé immédiatement après que l'armée russe a été forcée de fuir la région de Kherson" a déclaré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien dans la même journée.