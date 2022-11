La Russie est frappée par un incendie qui a eu lieu dans un entrepôt ce dimanche 20 novembre 2022 non loin de trois gares ferroviaires à Moscou. Le ministère des situations d’urgence a annoncé la catastrophe à la télévision publique en précisant qu’il a touché 2500 mètres carrés. Les trois gares à proximité desquelles a eu l’incendie relient Moscou à d’autres grandes villes russes telles que Saint-Pétersbourg.

Des images de fumées noires montant au ciel sont montrées dans la télévision russe et sur les réseaux sociaux. Ce sont les images d’un incendie déclaré dans le centre de Moscou près des trois gares importantes. Il s’agit d’un entrepôt qui a pris feu ce dimanche dans la mi-journée selon un communiqué du ministère des situations urgentes. Plus de 2.500 mètres carrés du bâtiment ont été décimés avant l’intervention des pompiers vers 14 heures GMT. Trois hélicoptères, un train de pompiers et 80 secouristes sont parvenus à arrêter l’extension du feu et éviter une plus grande catastrophe a annoncé le ministère sur Telegram.

L’incendie qui a eu lieu près de trois gares importantes de Moscou à savoir Iaroslavski, Leningradski et Kazanski, n’y a pas fait de dégâts selon la société russe des chemins de fer (RZD). Elle a assuré que l'incendie "ne menace pas les voyageurs et n'affecte pas le fonctionnement des trains". Les trois gares desservent plusieurs grandes villes de la Russie telles que Saint-Pétersbourg au nord-ouest, Kazan à l'est ou encore Vladivostok à l’extrême-Orient.