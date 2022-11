Un couple a été reconnu coupable et condamné aux États-Unis pour avoir tenté de vendre des secrets militaires. Jonathan Toebble et sa femme Diana ont comparu devant le tribunal fédéral de Virginie-Occidentale pour avoir tenté de vendre des secrets sur des sous-marins nucléaires à une puissance étrangère. Le New York Times a révélé qu'il s'agit du Brésil, mais cette information n'a pas été confirmée par les autorités. L'homme a écopé de 19 ans de prison et la femme, 21 ans.

Le tribunal fédéral de la Virginie-Occidental a reconnu Jonathan Toebble et sa femme coupables de tentative de vente de secrets sur les sous-marins nucléaires à une puissance. L'homme âgé de 44 ans et sa femme, 46 ans ont été arrêtés en octobre 2021 et leur procès a eu lieu ce mercredi. Jonathan Toebbe qui est un ingénieur de la Marine américaine est condamné mercredi à 19 ans et sa femme prend 21 ans d'emprisonnement. Sa sanction est plus sévère pour avoir minimisé son rôle et nié les faits pendant longtemps. Selon les accusations Matthew Olsen, superviseur des dossiers de sécurité nationale le couple aurait “comploté pour vendre des informations classées secret défense ce qui aurait mis en danger les hommes et les femmes qui portent l'uniforme, ainsi que la sécurité des États-Unis".

Jonathan Toebble travaille dans la marine depuis 2012. Il s'occupe de la conception des réacteurs de sous-marins de la classe Virginia, la dernière génération des submersibles d'attaque de la flotte américaine. Les renseignements américains avaient détecté un colis qu'il avait envoyé à un pays en avril 2020. "Je m'excuse pour cette mauvaise traduction dans votre langue", ont-ils perçu dans un message de transmission Jonathan. La police fédérale américaine avait intercepté le colis en décembre 2020. Les enquêtes du FBI ont permis d'appréhender Jonathan qui par la suite a plaidé coupable. Il aurait reçu entre juin et août des paiements en cryptomonnaies pour 100.000 dollars selon l'US Navy