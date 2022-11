Après plusieurs mois de tergiversations et de révélations dans les médias, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde a racheté le réseau social Twitter il y a quelques jours. Les heures qui ont suivi, le milliardaire américain Elon Musk a dévoilé sa vision et ses ambitions sur le réseau social de l'oiseau bleu. Un licenciement collectif est depuis quelques jours annoncé dans les médias internationaux. Une nouvelle qui ne laisse pas totalement indifférentes les employés de Twitter. Puisque selon le média américain CNN, des employés poursuivent l'homme le plus riche de notre planète justement au sujet de ce licenciement.

Après l'annonce du licenciement collectif des employés de Twitter, ces derniers ont décidé de contre-attaquer. En effet, des employés ont engagé une procédure judiciaire contre Elon Musk, le patron de plusieurs sociétés technologiques à cause du licenciement annoncé dans la presse. Selon la loi, un préavis de 60 jours doit être consenti par tout employeur qui a au moins 100 employés lorsque licenciement collectif concerne "50 employés ou plus sur un seul site d'emploi". L'avocate des employés s'est confiée au média CNN il y a quelques heures.

"Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a clairement indiqué qu'il pensait que se conformer aux lois fédérales du travail était" insignifiant "", a confié dans un communiqué au média américain l'avocate Shannon Liss-Riordan, qui a déposé la plainte. "Nous avons déposé cette plainte fédérale pour garantir que Twitter soit tenu responsable de nos lois et pour empêcher les employés de Twitter de renoncer sans le savoir à leurs droits.", poursuit l'avocate. Selon le média américain, le recours déposé jeudi allègue que Twitter a violé la loi fédérale sur l'adaptation et la reconversion des travailleurs (WARN Act). Il faut préciser que Twitter comptait environ 7 500 employés avant le rachat de Elon Musk.

Par ailleurs, le média américain a annoncé que le licenciement collectif va effectivement démarrer ce vendredi matin. L'annonce a été faite par un email envoyé aux employés. "Si votre emploi n'est pas affecté, vous recevrez une notification via votre e-mail Twitter", peut-on dans le communiqué dont CNN a reçu une copie. "Si votre emploi est impacté, vous recevrez une notification avec les prochaines étapes via votre e-mail personnel", poursuit le même texte. Le mail précise que les les bureaux de l'entreprise "seront temporairement fermés et tous les accès par badge seront suspendus" afin d'aider "à assurer la sécurité" des employés et des systèmes de Twitter.