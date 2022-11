Des changements sont annoncés sur Twitter. Trois jours après le rachat du réseau social, Elon Musk est déjà dans les réformes. Il prévoit rentabiliser la certification d’un compte Twitter. Twitter va désormais gagner 8 dollars par mois sur chaque compte certifié permettant d’authentifier le propriétaire d’un compte. La souscription mensuelle va permettre aux usagers d'être moins exposés aux contenus publicitaires.

Ses employés ont affirmé qu'il les a enjoint de lancer la fonctionnalité dans le délai. Les propriétaires de compte qui désirent utiliser la certification devront prendre un abonnement mensuel afin de bénéficier du service. « Le système actuel de seigneurs et paysans de Twitter pour qui a ou non une coche bleue [qui signale qu’un compte est certifié], c’est des conneries. Le pouvoir au peuple ! Blue pour huit dollars par mois » a déclaré le milliardaire sur son réseau social. Elon Musk est propriétaire du réseau depuis ce jeudi 28 octobre après l'avoir pour 44 millions de dollars. Elon Musk a prévu licencier 75 % des salariés de Twitter. Il a déjà remercié l’ancien patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde.