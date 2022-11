Le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi a nommé de nouveaux chefs et chefs-adjoints de départements par intérim. Cette nomination est effectuée à la faculté des sciences humaines et sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi à travers la note de service n° 781-2022/UAC/SG/SRH. Au département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), le Dr Sylvain Vossoh est le nouveau chef. Il sera accompagné par son collègue, Dr Djafarou Abdoulaye. Dr Tigbe-Azalou Emilia et Dr Abdoulaye Monra Benon sont nommés respectivement chef et chef-adjoint au département de sociologie-Anthropologie (DSA).

Le nouveau chef du département de psychologie est Dr Ornélia Zounnon. Au département d’Histoire et Archéologie (DHA), le chef nommé est Dr Patrick Emméry Effioboley avec comme chef-adjoint Dr Joël Patrick Adjivessodé. Du côté de la Philosophie, sont nommés respectivement chef et chef adjoint les Dr Eloge Akodjetin et Kléber Bonon. Enfin le département des Sciences de l’éducation et de la formation (DSEF) où Dr Jean Tata Tossou est chef et le chef adjoint Dr Valentin Kuassi Zannou.

Dans la note portant nomination de ces enseignants suscités, le professeur Félicien Avlessi a précisé que le Secrétaire général de l’Université d’Abomey-Calavi, l’Agent comptable et le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de cette note qui abroge toutes décisions antérieures et prend effet pour compter de la date de signature.