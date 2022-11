Le bassin du lac Tchad, est un bassin d'Afrique centré sur le lac Tchad. Il couvre une grande partie du Tchad, la moitié orientale du Niger, une partie de l'Algérie, de la Libye, du Soudan, de la République centrafricaine, du Cameroun et du Nigéria. Ce bassin est caractérisé aujourd'hui par une insécurité permanente. Les groupes terroristes comme Boko Haram sont actifs dans la zone. Alors qu'il participait à un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), le président nigérian Muhammadu Buhari a alerté sur l'entrée massive des armes dans la région.

"Ce mouvement d'armes dans la région a accru la prolifération des armes légères"

Une "proportion importante d'armes et de munitions destinées à la guerre en Libye continue d'entrer dans la région du lac Tchad et dans d'autres parties du Sahel. Ce mouvement d'armes dans la région a accru la prolifération des armes légères et de petit calibre qui continue de menacer la paix et la sécurité collective dans la région" a déclaré Muhammadu Buhari. Selon lui, ces armes, ne viennent pas que de la Libye, mais aussi de l'Ukraine. "Les armes utilisées dans la guerre en Ukraine commencent à fuir dans la région" a déclaré le numéro 1 nigérian. Ces armes, renforcent de son point de vue, les terroristes dans la zone.

Muhammadu Buhari invite donc les pays du bassin du lac Tchad à renforcer la sécurité frontalière. Le président nigérian martèle qu'il est "impératif" que les pays renforcent leur collaboration pour combattre l'agresseur commun. Rappelons que le bassin du Lac Tchad est le repère des groupes djihadistes comme l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram. "Il est urgent d'accélérer les actions de collaboration entre les agences de contrôle des frontières et les autres services de sécurité pour mettre fin à la circulation de toutes les armes illégales dans la région" indique la présidence nigériane dans un message publié sur son compte facebook.