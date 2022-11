Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont apporté leur aide en fournissant d’importants moyens militaires aux autorités de Kiev, leur permettant de se défendre face à la Russie. Cependant, une partie de ces armes n’est pas utilisée par les soldats ukrainiens et se dégrade. Selon les informations du quotidien américain New York Times, plusieurs officiers de la Défense américaine ont indiqué que sur les 350 canons et pièces d’artillerie envoyés à l’Ukraine, un quart est tout le temps hors de service. Même si ces armes ont été d’une grande utilité face à la Russie, elles font face à des problèmes de maintenance. En effet, certains canons perdent en précision ou encore cassent.

Plusieurs pays de l‘OTAN ont épuisé leurs stocks d’armes

Pour faire face à la vétusté de ces armes, des ateliers ont été mis sur pied par le Pentagone en Pologne. Ainsi, ils serviront à effectuer des maintenances et les réparations. Et quand les armes sont réparées, elles peuvent encore servir sur le front. Notons que ces informations interviennent après que le New York Times ait indiqué que plusieurs pays de l‘OTAN ont épuisé leurs stocks d’armes livrés à l’Ukraine. Selon plusieurs hauts responsables de l’Alliance, les réserves de 20 sur 30 pays membres de l’Otan sont presque épuisées, seulement dix membres de l’Alliance, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, conservent la possibilité de poursuivre les livraisons d’armements.

D’après le média américain, la Pologne et les pays baltes se sont retrouvés dans la situation la plus difficile. Au total, les pays de l’Otan ont livré à Kiev des armements pour un montant de 40 milliards de dollars, ce qui est comparable au budget militaire annuel de la France. La Russie a lancé le 24 février 2022 à l’aube une opération militaire en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass. En réponse, les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu'ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.