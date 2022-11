En Ukraine, le nombre de soldats étrangers morts en combattant contre la Russie continue de grimper. Selon les informations rapportées par les médias, un autre Canadien est mort sur le champ de bataille. Le défunt qui est un vétéran des Forces armées canadiennes originaire de Saskatchewan aurait déjà combattu deux fois en Afghanistan. A en croire «Globe and Mail», Joseph Hildebrand âgé de 33 ans a perdu la vie alors qu’il était en mission d’assaut sur la ligne de front à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Le décès serait intervenu lundi.

La dépouille a été rapatriée dans la capitale ukrainienne. Au micro des médias, le frère du défunt a témoigné toute son admiration à son endroit. «C'est quelqu'un avec qui nous voulions tous vieillir et échanger toutes les bêtises et les histoires qui viennent avec la vie. Mais nous sommes tous tellement fiers de lui et de ce qu'il a fait», a-t-il déclaré. «Les cœurs de la communauté ukrainienne canadienne sont avec la famille et les amis du Canadien Joseph Hildebrand, qui s'est porté volontaire pour combattre pour défendre l'Ukraine contre la guerre d'agression de la Russie», a pour sa part témoigné le président-directeur général du Congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn.

Des Britanniques et un Américain

Notons que quelques jours plus tôt, le décès d’un Américain et d’un Britannique a été signalé. Simon Lingard est en effet le troisième combattant britannique à rendre l’âme sur le champs de bataille en Ukraine. A en croire la famille de Simon Lingard, son décès est survenu le 7 novembre. L’Américain Timothy Griffin venu se battre en Ukraine en tant que mercenaire a été tué dans les combats, a annoncé lundi la chaîne américaine NBC se référant à ses sources.