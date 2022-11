Les affrontements entre l’Ukraine et la Russie se poursuivent. Ce mercredi 23 novembre 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d’avoir visé une maternité dans ses frappes. Selon ses propos, les bombardements ont couté la vie à un nouveau-né. Sur le réseau social Telegram, le numéro un ukrainien a déclaré que « l'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en neuf mois » en Ukraine. Notons ladite frappe a été faite dans la nuit d’hier mardi et a fait réagir le parlement européen.

La Russie un « État qui utilise des moyens terroristes »

Dans la matinée de ce mercredi, l’institution européenne a qualifié la Russie d’ « Etat promoteur du terrorisme ». A cet effet, un texte a été voté par 494 voix (avec 58 contre et 44 abstention). Il décrit la « Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes ». Notons que les propos du numéro un ukrainien interviennent après que les Etats-Unis aient dénoncé les crimes de guerre de la Russie. Face à des journalistes, Beth Van Schaack, diplomate chargée de la justice pénale internationale au département d’État a dénoncé des « crimes de guerre systémiques » qui auraient été commis par la Russie.

Selon cette responsable américaine, des éléments de preuves existent pour attester ces différentes accusations. Elle fait également savoir que, les hauts dirigeants russes pourraient être cités dans cette affaire. «Il est très difficile d'imaginer que ces crimes aient pu être commis sans que la responsabilité en incombe au plus haut de la chaîne de commandement », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « Nous disposons de preuves qui s'accumulent démontrant que cette agression s'est accompagnée de crimes de guerre systémiques commis dans toutes les régions où les forces russes ont été déployées ».