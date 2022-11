En Australie, un fait assez inhabituel a été rapporté par les médias. En effet, un homme a reconnu devant la justice avoir pris en vidéos des séances où il violait sa fiancée alors qu'elle dormait. La victime s’est rendue compte des agissements de son compagnon quand il a fortuitement retrouvé dans sa galerie des vidéos. En effet, elle l’a soupçonnait d’infidélité. Aussi, aura-t-elle pris la décision de se connecter sur sa boite mail et est tombée sur lesdites vidéos.

Délinquant sexuel?

A en croire des précisions qui ont été rapportées sur la situation par l'Australian Associated Press, le mis en cause pourrait être condamné pour plus de 20 cas d’agressions sexuelles et sept viols sur sa compagne alors qu'elle dormait. Il était en couple avec la plaignante depuis plusieurs mois et s’était même fiancé. L’homme de 34 ans avait déjà deux enfants issus de sa précédente union. Selon d’autres précisions apportées par le média britannique, The Guardian, les vidéos ne duraient que quelques secondes. Mais la victime se reconnaissait grâce à ses tatouages. Devant la justice, le mis en cause a reconnu les faits et a plaidé coupable. Il a reconnu avoir commis trois agressions sexuelles et deux viols. A en croire les médias, il pourrait être bientôt condamné en tant que délinquant sexuel.