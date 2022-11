Des individus non identifiés ont ouvert le feu en pleine rue la semaine dernière et ont tué un petit garçon de 9 mois. Ses parents aussi présents lors du drame n’ont pas été touchés par les balles. La police de Merced en Californie a ouvert une enquête pour identifier les raisons cachées derrière cette tragédie, mais aussi les personnes impliquées. Cette enquête permettra aussi aux enquêteurs de savoir si la cible principale des tireurs était l’enfant ou une autre personne.

Darius King Grigsby, un petit garçon de 9 mois, a perdu la vie le mercredi 9 novembre dernier après avoir reçu plusieurs balles. Le drame s’est produit dans la rue de Merced, au centre de la Californie, un état situé dans l’ouest des États-Unis aux alentours de 12h 30. Selon les faits relayés, la mère de la victime et son petit copain promenaient le petit dans la rue en question. Mais une personne se trouvant dans l’un des véhicules qui passaient dans cette même rue a subitement ouvert le feu sur la poussette dans laquelle se trouvait le bébé.

Les éléments de la police de Merced ont alors été alertés après la fusillade. Après s’être rendu sur les lieux, les policiers ont déclaré l’enfant mort. Quant à ses parents, ils ont été retrouvés dans un McDonald’s, proche du lieu des tirs. Pour l’instant, il n’est pas possible de dire avec exactitude si c’est la mère ou le petit ami qui était ciblé encore moins si c’est le bébé ou carrément une autre personne se trouvant dans la rue à ce moment-là. Aucune information n’est également connue sur l’identité du tireur et des autres occupants de la voiture. Une enquête est en cours et des potentiels témoins sont recherchés pour faire avancer le dossier.