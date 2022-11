Un Russe soupçonné d'avoir mené les plus grandes attaques informatiques du monde a été arrêté au Canada. C’est ce qu’a fait savoir jeudi l'Agence européenne de police (Europol). Selon l'organisation, le Russe de 33 ans est soupçonné d'avoir utilisé le virus ransomware LockBit pour lancer des attaques contre des infrastructures critiques et de grandes entreprises industrielles dans le monde entier. "Il est également connu pour avoir exigé des rançons impensables, allant de 5 à 70 millions d'euros", a déclaré Europol.

L'enquête a été menée par les autorités françaises, avec le soutien des États-Unis et du Canada, ainsi que d'Europol. Cette arrestation a été rendue possible après une opération spéciale menée en Ukraine en octobre 2021, au cours de laquelle deux associés du Russe ont été arrêtés. Lors d'un raid effectué le 26 octobre dernier, le suspect a été arrêté et 2 armes à feu, 8 ordinateurs, 32 disques durs et 400.000 euros en cryptomonnaies ont été saisis. Il devrait être inculpé aux États-Unis. (Tass)