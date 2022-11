Aux États-Unis, une situation très peu ordinaire a été rapportée par la presse locale. En effet, une femme a été condamnée pour avoir fait croire pendant plusieurs années à sa fille ainsi qu’au reste du monde qu’elle souffrait d’une maladie mortelle. La femme du nom de Lindsey Abbuhl a écopé d’une peine de 4 à 6 ans de prison pour mise en danger d’un enfant et de vol. La justice l’oblige également à retourner une somme évaluée à 8529 dollars qui représentent des dons reçus de part et d'autres. Pendant plusieurs mois, elle a bénéficié de différentes faveurs de ses proches à cause de la supposée maladie de l’enfant de 11 ans.

Elle n’hésitait pas à aller sur les plateaux de télévision pour présenter sa fille comme souffrant d’un mal particulier. En 2021, Lindsey Abbuhl ainsi que la fille sont passées sur la chaîne FOX 8 pour une interview. Selon ses explications, la fille souffrait d’un mal lié à son système nerveux central. La fille qui serait malade aurait renoncé à son rêve de devenir une joueuse de softball à cause du mal.

Le mensonge dénoncé après l'interview

«Ses médecins craignaient que ce sport soit un peu trop physique pour elle, vu son état de santé. Alors nous avons dû prendre la difficile décision l’année dernière de la retirer de l’équipe», avait-elle déclaré. Mais le mensonge a été rendu public quand le Département du travail et des affaires familiales du comté de Stark a été alerté suite à cette interview. Le dossier médical de l’enfant ne présentait aucune maladie incurable. Le plan de la femme avait affecté le quotidien de l’enfant au point qu’elle suivait une thérapie.