Dimone "Brenda" Fleming, une femme américaine est accusée d'avoir tué ses propres enfants. Selon la famille, elle les a poignardées à mort samedi soir dans un refuge familial sur Echo Place près du Grand Concourse à Mount Hopeau (USA) au prétexte qu'ils sont des démons. La mère serait obsédée par les démons et a été soumise à des soins psychiatriques en attendant d'être mise en examen par le tribunal de Bronx.

Deux enfants de Dimone "Brenda" Fleming ont été retrouvés morts poignard3s. La famille était choquée devant les corps inanimés de ces deux jeunes garçons âgés de 11 mois et 3 ans. Leur mère est soupçonnée de les avoir tués. Selon la famille, cette dernière les qualifiait de démons. Selon des sources policières, les victimes Octavius ​​​​et son grand frère, Daishawn Fleming, ont été poignardés à plusieurs reprises au cou et au torse. Le père des enfants, Columbus Canada, 31 ans, a fait sa déposition à la police en affirmant qu'il était resté dans sa voiture après s'être battu avec la mère des enfants la nuit précédente. C'est après qu'il est rentré chez lui le lendemain qu'il a découvert les corps sans vie des garçons. La famille est sous le choc à commencer par Beverly Hill, la grand-mère paternelle des victimes. "C'étaient de beaux enfants et ils ne méritaient pas de mourir. C'est aussi simple que ça. Ils étaient beaux et ils n'avaient aucune raison de mourir », a-t-elle déclaré au Daily News.

La mère des victimes, Fleming âgé 22 ans, suit des soins psychiatriques et n'a pas encore été inculpée. Elle est soupçonnée de troubles mentales à en croire les témoignages de sa famille. La grand-tante d'Octavius, Casey Canada, a avoué qu'elle parlait sans cesse de démons. « Elle pensait que les enfants étaient des démons. Elle a dit qu'elle avait peur d'eux ». Elle ne manquait d'entrer en conflit avec ses propres parents chaque fois qu'elle tenait ces propos en qualifiant ses enfants de démons. La grand-tante a néanmoins déclaré que la mère de famille malgré tout aimait ses enfants. Le grand père a également témoigné sur les troubles de Flemming mais ne croit pas encore qu'elle ait pu tuer ses propres enfants. "Dimone traversait certaines choses. Et ma sœur a dit qu'elle emmènerait les enfants et que Dimone allait à l'hôpital et que nous allions obtenir de l'aide pour cela. Dimone voulait se faire soigner pour elle-même”, a-t-il confié au Daily News.